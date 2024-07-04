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焦點股》臻鼎：蘋果＋AI雙題材 股價急拉創近4年新高

2024/07/04 09:59

臻鼎抵抗投信ETF換股賣壓，狹著基本面，今日股價帶量強漲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）狹著蘋果新機與AI雙主流，營運轉旺，臻鼎董事長沈慶芳昨日表示，目前營運狀況比先前預估更好，看好下半年旺季表現。

臻鼎今年基本面轉佳，但近期股價因ETF換股受到壓抑，在投信龐大賣壓下，股價仍相對有撐，今日小幅開低後，立刻出現買盤進場，一路急拉，截至9:45分左右，臻鼎股價大漲5.3%，暫報139元。

沈慶芳昨日表示，今年上半年表現不錯，下半年旺季一定比上半年好，現在看起來各產品線全面回溫，今年整體表現比預期更好，預計高雄廠與泰國廠明年開始生產貢獻營收，明年成長動能強勁，有望挑戰歷史新高。

臻鼎指出，今年各大產品線包含行動通訊、電腦消費、車用/伺服器/基地台與IC載板營運同步向上，IC載板營收增速最高， 有望較去年同期倍增，隨著第三季進入傳統旺季， 在客戶新品備貨需求，以及IC載板、伺服器、車載營收貢獻升溫，將帶動公司下半年營運表現。

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