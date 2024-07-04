彭博：北京積極向海外投資招手 外資不再買單

中國官員近期紛紛湧向海外，向外資大力招手，但北京過去幾年對產業的打壓，已讓外資對中國失去信心。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕響應中國國家主席習近平的號召，中國官員近期紛紛湧向海外，向外資大力招手，盼能吸引投資回流，但北京過去幾年對多個產業的打壓，已讓外資對中國失去信心，也讓官員們向海外投資人推銷的行動備受質疑。

《彭博》報導揭露，中國官員上週在新加坡向數十名潛在投資人大力推銷內蒙古的稀土產業，1名與會者質疑，北京是否真的歡迎外商投資這類礦產，作為關鍵礦產的稀土現在已成為美中緊張局勢的焦點，並受到出口管制。儘管地方官員做出了保證，但在短短3天後，北京當局就收緊了對這類資源的管理規範。

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這次的交流凸顯出中國官員在說服企業投資全球第2大經濟體所面臨的挑戰，官方數據顯示，5月海外直接投資出現2018年中以來，單月最低表現，因為投資人在習近平加強國家安全、抵禦外國威脅，以及進一步開放經濟的矛盾行動中，表現出謹慎的態度。

華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Sun Yun）指出，信心一旦喪失，就沒有那麼容易恢復，官員們近期在海外推銷的努力是否會成功「還有待觀察」。

習近平似乎也意識到這一問題，在3月罕見的會見了美國商界領袖，以提振信心，中國國務院總理李強和副總理何立峰也在過去1周分別表明，將加強吸引外資的力道。

在美國大選落幕之前，對中投資情緒仍可能進一步降溫，目前美國兩黨都揚言要對中國加徵關稅。在首場辯論會中，共和黨籍的川普指責中國「殺了」美國，並怪罪現任總統拜登放任這樣的情況。

中國在去年疫情解封後，官員開始出訪海外，試圖吸引外國投資。在這之前，中國房地產市場低迷拖累了經濟，而中國與歐美的貿易緊張局勢也給製造業蒙上陰影。1名官員坦言，這類出訪在疫情爆發前很少見，但中國因為經濟放緩，促使各地方官員親自前往海外尋找投資人。

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