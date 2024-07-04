台積電滿血復活收1005元 指數漲350點收23522點雙雙締新猷

台積電收1005元，指數漲350點收23522點雙雙締新猷（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受輝達與台積電ADR大漲激勵，費半指數週三上漲1.92%，台股今在台積電開盤直接站上千元，指數開盤跳空漲188.45點，以23360點開出，在台積電領軍電子股全面上衝，金融與傳產也全面加入助攻行列，指數開高走高，在台積電股價一度觸及1010元，加上鴻海大反攻，漲逾5%，指數漲399點，一度觸及23571點，可以台積電未守住1010元，收1005元，終場指數漲350.1點，收23522.53點，再刷新收盤新高。

前10大成交額漲多跌少，台積電大漲26元，收1005元，成交額417.9億元，排名第1；鴻海漲11.5元，收214.5元，成交額234.77億元，排名第2；中興電漲14元，收201元，成交額112.35億元，排名第3；聯鈞漲3.5元，收141元，成交額109.96億元，排名第4；聯發科以平盤1375元作收，成交額105.32億元，排名第5。

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所羅門漲3元，收175元，成交額85.46億元，排名第6；中華電跌2元，收118.5元，成交額77.43億元，排名第7；世芯-KY漲145元，收2615元，成交額74.02億元，排名第8；亞力漲7.5元，收154.5元，成交額67.7億元，排名第9；奇鋐漲7元，收752元，成交額64.63億元，排名第10。

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