見證「神積」時刻來了！台積電飆破千元天價（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）3日個股期夜盤突破千元，觸及1010天價，終場收1005元，加上ADR收漲3.86%激勵，台積電今開盤直接上千元，終場收1005元，正式加入台股千金俱樂部，迎來第17千金。

在AI龍頭輝達（NVIDI）帶動下，資金團抱AI股，而台積電股價也在AI浪潮下，一路往上挺，並在6月19日盤中觸及984元歷史新高，隨著台積電股價短線急漲，加上股價千元近關情怯，股價陷入高檔整理。

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隨著輝達H200晶片將在第3季後大量交貨，GB200伺服器也將在第4季進入量產，供應鏈進入拉貨期，台積電股價再度進入攻擊態勢，週三（3日）在三大法人同步站在買方，其中又以外資買超最積極，大買6123張，股價大漲19元，收979元。

在週三台積電ADR大漲激勵，台積電個股期夜盤突破千元，觸及1010天價，台積電週四股價開高走高，直接突破千元關卡，盤中一度觸及1010元，終場收1005元，正式加入千金俱樂部。

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