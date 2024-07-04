工作太難找、儲蓄很重要 ! 中國年輕人每日限花44元

中國經濟疲軟不振，年輕人消費轉趨保守和理性，嚴控開銷。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現今中國年輕人的消費轉趨保守與理性，嚴格控管開支，甚至還提出1日只花費10元人民幣（約新台幣44.7元）、每月300元人民幣（約新台幣1341元）的作法，應對中國經濟疲軟不振的現況。《星島日報》指出，現在中國年輕人難找工作，沒有穩定收入，只能降低花費過日子。

中國市場研究集團（CMR）創辦人雷小山指出，以前的中國年輕人寧可負債也要購買名牌包或iPhone等精品，如今當地年輕人心態已有所轉變。龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）表示，中國經濟前景不明朗，年輕人可能覺得經濟形勢不太好，對未來不安。

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根據報導，有位26歲的中國女孩設立自己的Youtube頻道「小宅宅日常」，在該平台上分享，如何1日只花費10元人民幣節儉過生活，例如吃蕃薯或泡麵等。

專家認為，中國年輕人受大環境的影響，導致消費心態轉變，「報復性存錢」是中國年輕人看緊荷包的方式。另外，「反向消費」和「摳門經濟」等詞語也日益流行，前者是指有意識地減少開支，後者則是指在購物時積極尋找折扣和優惠。

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