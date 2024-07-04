美Costco計劃打造800戶公寓大樓！1年後現況曝光

美國建商Thrive Living去年發表結合好市多的建案，引發熱議。但事隔1年，好市多公寓仍在等待當局許可，還沒有開始施工。（圖擷取自X平台）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國零售巨頭好市多（Costco）攜手美國房地產公司「Thrive Living」，在去年宣布將在洛杉磯南部打造1棟800戶的公寓大樓，而公寓1樓就是好市多門市，這個「好市多公寓」一度引發熱議，但事隔1年，好市多公寓仍在等待當局許可，還沒有開始施工。

《紐約郵報》報導，Thrive Living當時的聲明指出，好市多公寓將響應洛杉磯市政府的號召，緩解住房危機，公寓有184戶會提供給低收入家庭申請。

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不過1年過去，Thrive Living的代表6月27日告訴《紐約郵報》，好市多公寓還在等待許可，不清楚何時開始施工。

住房維權人士柯恩（Joe Cohen）坦言，加州和洛杉磯的土地規劃和使用系統，就是台魯布·戈德堡機械（Rube Goldberg machine，指把簡單的事情複雜化），好市多公寓的項目就讓此事原形畢露。

好市多則沒有回應評論請求。

Thrive Living計畫在洛杉磯市南區1處5英畝（約6000坪）商業用地上，興建好市多公寓，該地點過去是一家醫院。根據最初的新聞稿，該建案囊括了健身房、多功能空間、花園、屋頂游泳池和大型停車場，1樓則是好市多，除了提供800戶居住需求，還可創造400個工作機會。

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