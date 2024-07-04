不畏燃油成本、颶風威脅 美國慶出遊人數將創新高

市場預計，美國國慶日假期可望有近7千萬人出行，將創新紀錄。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管現今有高昂的燃油成本和颶風的威脅，但美國汽車協會 （American Automobile Association；AAA）預計，美國國慶日將有近7100萬人出行，可望創下歷史新高紀錄，成長速度與新冠肺炎疫情前相似。AAA發言人格羅斯（Andrew Gross） 表示，我們從未見過這樣的數字。他認為，2024年的旅行情況似乎與2020年沒什麼兩樣。

根據AAA預測，美國國慶假期期間，約有6000萬人將開車，其中近600 萬人將搭乘飛機前往目的地，460萬人將在假期期間乘坐公共汽車、火車或遊輪。

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根據汽車零售集團對1000多人進行的一項調查顯示，今年美國度假者的旅遊計畫，並未受到燃油價格成本上漲影響。

過去幾個月，美國汽油價格有所回落，每加侖車用燃料在2日的平均價格為3.5美元，比去年下降3美分。根據AAA數據，美國境內機票比去年便宜2%，全美境內來回的平均機票票價為800美元（約新台幣2.6萬元）。

雖然燃料價格近期有所下降，但仍遠高於歷史水準。2019年7月第4週每加侖汽油的平均價格為2.74美元，2015年至2019年的每週平均價格低於每加侖2.5美元。

根據美國政府數據顯示，截至6月21日當週，美國汽油庫存約為 2.34億桶，比去年同期高出約5%，柴油庫存比去年增加約6%，航空燃油庫存則比去年增加約7%。

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