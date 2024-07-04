台灣、中國開戰有可能？ 美學者曝關注「3大數據」

對於中國國家領導人習近平何時會下令入侵台灣，各界提出了不同見解。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於中國國家領導人習近平何時會下令入侵台灣，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）等各界提出了不同見解，而這個問題也占據了一些新聞媒體的頭版新聞，近期澎湖漁船遭中國海軍扣押也造成關注。美國政治學家、彭博專欄作家裴敏欣（Minxin Pei）撰文，中國何時可能犯台，可以從中國在西方金融機構的外匯存底水準、戰略儲糧和石油儲量等3數據看出端倪。

裴敏欣指出，為了讓中國衝突中更具有利位置，中國特別關注3項自給自足目標，即中國在西方金融機構的外匯存底水準、戰略儲糧和石油儲量等3數據。

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裴敏欣表示，俄烏衝突讓中國學到的教訓是，俄國總統普廷（Vladimir Putin）在這場衝突前所做的準備是如此糟糕，儘管普廷在2014年吞併克里米亞（Crimea）後，花了8年時間不斷加強俄國經濟，但仍出現許多漏洞。

在俄國決定入侵烏克蘭前，俄國將3000億美元存入西方機構，結果導致被凍結。且因為被閃電戰勝利的樂觀假設蒙蔽了雙眼，沒有儲備足夠的砲彈或武器零件來發動持久的消耗戰。

裴敏欣表示，習近平應該不太可能犯下同樣錯誤。在任何衝除發生之前，預計中國都會減少承受西方金融壓力的風險，拋售美債，並用獲得的多餘資金，拿來購買黃金或者華盛頓無法管轄到的其他資產。同時，中國還可能會大量拋售其持有的歐元、日圓、英鎊。

據悉，中國持有的美國國債已從2018年1月末的1.17兆美元，減至目前略高於7700億美元。地緣政治緊張局勢導致中國減少持有美債，轉而購買黃金。中國經濟下滑也導致人民幣貶值，因此中國不需要購買美債來阻止人民幣升值。

裴敏欣說，到目前為止，這些數字反映出來的是逐漸下降，而不是急遽下降。若中國在很短的時間內大量拋售部分資產，那兩岸衝突可能一觸即發。他表示，儘管匆忙拋售可能會使中國造成嚴重的財物損失，但至少可以比免血本無歸。

另1個值得關注的是中國的糧食自給率。2000年，中國94%食品供應來源是國內，不過2020年這一比例下降至66%，意味著中國約3分之1的需求仰賴進口。

若發生重大衝突，美國海軍可能會想盡辦法切斷中國的貿易路線，因此這也是為什麼，中國政府在2024年3月通過1項史無前例的法律，宣布糧食自給自足要為首要任務。

雖目前尚不清楚自給率要到多高才能讓習近平放心，但可以肯定的是，一定會高於2020年的66%。

另外，重大衝突爆發，美國可能會阻止中國石油進口。今年1月，包括商業庫存和政府儲備的中國原油庫存量為9.34億桶，可以滿足約兩個月的消費量，因此，若中國想發動衝突，就必須要建立這些儲備。

裴敏欣表示，建立石油庫存和加強糧食安全代價高，需要多年的努力，且在中國大幅減持美國公債之前，也不太可能引發衝突。

文章最後表示，目前台灣爆發全面戰爭很低，現在更迫切的危險可能是意外衝突，如本週中國海警扣留1艘台灣漁船所表明的那樣，源於北京、華盛頓或台北的誤判或挑釁的危機。無論如何，這是各方都應該先做好準備並努力防止的。

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