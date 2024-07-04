外國人好羨慕！看台灣Costco熟食菜單 「1美食」引暴動敲碗引進

近日有網友將台灣好市多熟食區菜單分享到國外論壇，結果引發熱烈討論。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國零售巨頭好市多（Costco）以販售多元商品聞名，從汽油、熱狗到金條等，令顧客眼花撩亂，近日有網友將台灣好市多熟食區菜單分享到國外論壇，結果引發熱烈討論，不少國外網友十分羨慕台灣熟食部的餐點，其中牛肉捲更是受到廣大回應，希望美國可以引進。

1名網友在Reddit貼出1張台灣好市多熟食區菜單的照片，該張照片經分享後，有網友表示：「去過1次台灣Costco，很喜歡」，也有國外網友表示羨慕，「這個菜單應該要在美國出現，上面的食物很對美國人的胃口」、「竟然有炸雞跟（塔塔）鱈魚三明治！根本就是速食店」

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其中不少國外網友對於牛肉捲非常感興趣，希望自家附近的好市多也能有，「有牛肉捲真的太不公平了，那看起來很好吃」、「我曾經在日本好市多吃過牛肉捲，它真的超級美味！」、「牛肉捲聽起來超讚」。

不過也有網友表示，「蛤蜊湯是什麼」、「蛤蜊湯是個奇怪的選擇，不覺得嗎？」，但有網友對此回復「我的台灣家人很喜歡，我認為任何奶油湯在亞洲都很受歡迎」。

看完台灣好市多熟食部菜單後，有網友甚至大嘆美國好市多熟食部相當不如，「美國的食物選擇真的最蹩腳」、「以前好市多熟食區是一個誘人的選擇，那裡有我渴望和期待的東西。現在的熟食區根本不值得去」、「其他國家都有我想點的東西，可是美國的美食廣場...」

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