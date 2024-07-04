AI提振記憶體價格 三星Q2利潤預估大增13倍

AI需求帶動記憶體晶片價格回溫，三星Q2獲利預計大增13倍。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於AI（人工智慧）技術的需求，推動記憶體晶片價格反彈，南韓三星電子（Samsung Electronics）今年第2季獲利預計將年增13倍。

《路透》報導，根據27名分析師的預測平均值，全球最大記憶體晶片、智慧手機和電視製造商在截至6月30日的單季營業利潤，可能升至8.8兆韓圜（63.4億美元，約新台幣2262.4億元）。這一數字將是三星自2022年Q3以來最高獲利。

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在記憶體晶片由於疫後需求疲軟，經歷從2022年中到2023年底的低迷後，價格正在逐步回升，三星關鍵的半導體部門業績，也有望連續第2季改善公司獲利。

分析師表示，對於高階DRAM（動態隨機存取記憶體）晶片爆炸性的需求，例如用於AI晶片組的高頻寬記憶體（HBM）晶片，以及其他用於資料中心伺服器和運行AI服務工具的晶片，正在支撐晶片產業的廣泛復甦。

根據研調機構集邦科技（TrendForce）數據，今年Q2，用於科技設備的DRAM晶片價格比前1季漲了約13至18％，NAND（儲存型快閃記憶體）晶片價格則漲約15至20％。

根據10名分析師的平均預測，三星晶片部門Q2營業利潤預計為4.6兆韓圜（約新台幣1182.6億元），去年同期虧損來到4.36兆韓圜（約新台幣1120.9億元）。

分析師也提到，儘管智慧手機出貨量和去年相近，但行動裝置業務營業利潤在今年Q2可能出現下滑，主因是零件成本上升，以及AI服務的營銷和研發成本上升。根據分析師預測，三星行動業務營業利潤可能約2.2兆韓圜（約新台幣565.6億元），低於去年的3.04兆韓圜（約新台幣781.5億元）。

三星預計將與對手蘋果（Apple）在高階市場展開新一輪競爭，三星預計將在本（7）月10日推出最新的旗艦款摺疊手機和行動配件，其中包括可用於健康監測的新戒指。

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