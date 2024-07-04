台積電ADR上漲3.86％！美股標普、那指創新高

週三美股走揚，標準普爾500指數和那斯達克指數創下歷史新高。（路透）



蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因數據表明經濟疲軟，投資人燃起美國聯準會（Fed）可能在9月降息的希望。週三美股走揚，標準普爾500指數和科技股的那斯達克指數分別上漲0.51%、0.88%，收盤創下歷史新高，道瓊小跌23.85點、0.06%，費城半導體指數上漲1.92%，台積電ADR漲幅3.86%，收在182.49美元。

綜合外媒報導，在週五備受關注的非農就業報告發布之前，ADP就業報告和每週初請失業金人數的數據都顯示，勞動力市場狀況有所緩解，市場希望勞動市場疲軟的跡象將鼓勵聯準會降息。Trade Nation高級市場分析師莫里森（David Morrison）表示，這是相當強勁的失業救濟申請數字，且符合整體趨勢，表明就業市場正在放鬆，並將受到Fed的歡迎。

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醫療保健和消費股在4日美國獨立日休市前面臨拋售壓力，道瓊工業指數小幅走低。特斯拉在第二季交車量降幅小於預期後，週二股價上漲超過10%，週三上漲6.5%，接近六個月高點。輝達週二下跌，週三上漲4.6%，亞馬遜則走弱，收盤下跌1.2%。

道瓊工業指數下跌23.85點或0.06%，收39308點。

那斯達克指數上漲159.54點或0.88%，收18188.3點。

S&P 500指數上漲28.01點或0.51%，收5537.02點。

費城半導體指數上漲106.73點或1.92%，收5651.72點。

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