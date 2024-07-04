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基富通調查：平均預期退休金1403萬元 比2020年增加近300萬

2024/07/04 08:02

基富通證券近日針對國人退休準備現況，進行疫後規模最大的「萬人退休大調查」，結果發現平均預期退休金增至1403萬元，較2020年調查的1111萬元，增加近300萬元。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕基富通證券近日針對國人退休準備現況，進行疫後規模最大的「萬人退休大調查」，結果發現平均預期退休金增至1403萬元，較2020年調查的1111萬元，增加近300萬元。

集中保管結算所暨基富通董事長林丙輝表示，調查結果凸顯「好好退休準備平台」的重要性，也期望尚未開始退休規劃的人，將退休準備的工作放心交棒給基富通，透過定期定額方式按部就班，早日達成理想的樂活退休目標。

基富通曾在2020年首次進行「萬人退休準備大調查」，隨著疫後經濟環境改變，今年決定再度進行調查，總計發出約1萬5000份網路問卷，其中，一般民眾回收1萬0018份有效問卷、基富通客戶回收4022份。

調查結果顯示，近6成的民眾認為，「為退休做準備」是重要的理財目標，而且平均預期退休金為1403萬元，較2020年調查的1111萬元增加，顯示對於退休準備的意識提高；不過有信心達成退休金準備目標的回答比例只有35.3%，相較於2020年的40%下滑4.7個百分點，預期退休年齡也延後，平均為62.5歲。

然而，基富通客戶對於達成退休準備金目標的比例達57.7%，不僅高於一般民眾，也較2020年調查結果的52.8%，提升4.9個百分點，信心度呈現逆勢上升。不僅如此，預期退休年齡平均為61.4歲，比一般民眾還要提早。

林丙輝表示，「好享退」與「好好退休」兩大專案累計已引導約10萬名國人自主儲備退休金，而持續開放中的「好好退休」更是民間最大的退休自選理財方案，希望透過業者共同讓利，減輕國人的理財成本，以喚起更多人重視退休規劃。

基富通總經理王浩宇指出，好好退休準備平台投資專區中的退休專案基金，在納入今年度新增的6檔基金後，共有58檔，依風險等級區分為積極型8檔、穩健型21檔、保守型12檔、台灣股票型10檔與目標日期型7檔。

就績效表現觀察，儘管2021年推出後，接連遭遇COVID-19、俄烏戰爭、全球央行升息等諸多利空洗禮，但經過本波完整的景氣循環考驗後，自2021年10月成立以來，截至今年6月底，好好退休專案參加人的實際報酬率平均為14.52%，而基金定期定額淨值報酬率平均更達20.16%，印證定期定額分散投資風險的優勢。

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