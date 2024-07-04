急尋中獎人！統一發票千萬獎8張未領、3張明到期

今年1-2月統一發票，領獎期限只到7月5日。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕尋找中獎人！今年1-2月期統一發票，領獎期限只到7月5日，剩下不到2天，不過，1-2月期統一發票1000萬元特別獎還有3張未領、200萬元特獎還有5張未領、雲端發票專屬100萬獎也有4張未領。另外，3-4月統一發票，1000萬特別獎及200萬特獎各有5張未領。

根據財政部統計，1-2月1000萬發票還有3張未領，包括：新北市土城區金城路2段266號金城立體停車場停車費60元、桃園市桃園區中山路522號中油加油125元及高雄市前鎮區廣西路211號全家便利商店消費246元。

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至於1-2月200萬發票則有5張未領，包括：台北市中山區八德路2段大潤發買食品721元、新竹縣芎林鄉文明路61號中油CPC加油800元、Uber Eats外送費36元、台南市中西區民族路2段統一超商購買食品35元、高雄市美濃區中正路2段美泰百貨消費136元。

另外，3-4月統一發票兌獎期限至9月5日，1000萬發票還有5張未領，包括：新北市土城區學府路2段market便利購家樂福超市購買食品65元、Uber Eats外送費34元、台中市西區忠明南路號台糖蜜鄰便利超市買飲料26元、雲林縣口湖鄉中正路中油CPC加油1224元、高雄市楠梓區右昌街148號統一超商買飲料51元。

3-4月200萬發票也有5張未領，包括：台灣大哥大電信費599元、foodpanda外送費43元、台北市中山區濱江街台灣大車隊消費1178元、宜蘭縣冬山鄉冬山路全聯福利中心買食品等641元、嘉義市西區文化路87號萊爾富Hi-Life買香菸85元。

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