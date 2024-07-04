AI用電量超乎預期 國泰金李長庚籲重新檢視2050淨零路徑

國泰金控總經理李長庚（左3）昨出席「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控總經理李長庚昨出席「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，在受訪時直言，2050淨零排放政策路徑並未預期AI應用帶來的用電量成長，應該重新檢視電力供需及淨零規畫。

根據Google最新公布的年度報告，2023年二氧化碳約當排放量比2022年高出13%。Google表示，資料中心的耗能增加，以及相關供應鏈的排放是主因；而隨著進一步擴大AI應用，未來要實現減排恐面臨更大的挑戰。

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媒體問及此事，李長庚指出，經濟部保證2030年以前台灣的綠電是足夠的。他則認為，近幾年政府和民間企業都積極發展綠電，相信各界的努力可以一起達成目標；但政府當時在規畫2050淨零碳排的路徑圖時，還不知道AI的用電量會增加這麼多，所以他認為，碳排路徑必須與時俱進，重新檢視用電量，了解綠電到底夠不夠。

李長庚強調，要達成淨零碳排的目標，不只要有足夠的電力、足夠的綠電，還要有足夠好的綠電。

李長庚提到，電力的供應要足夠，還要穩定。隨著未來再生能源的比重愈來愈高，他以風電舉例，台灣冬天風力強，夏天相對較弱，風電廠商也多利用夏天進行歲修，但夏天開冷氣，電力需求較高，冬天則相對較少，供應和需求不相符。因此如何有智慧地調配，科技的進步，尤其儲能技術的進步對於台灣電力的結構、電力的足夠或電力的韌性 ，都是關鍵。

李長庚坦言，當然會擔心電不夠，因為產業需要電，尤其台灣是製造業很強的國家，不僅需要足夠的電力及綠電，還要能穩定供應。

而對於經濟部承諾2030年綠電400億度的目標能否達成，還是會差個1、2年，李長庚認為，無須過於嚴肅看待，而是以此為目標共同努力，將來透過技術的創新和進步，大幅提升能源效率，也許不用到2050年就能達成淨零目標。

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