三立董座張榮華參與大魯閣私募 取得1席董事

三立電視董事長張榮華參與大魯閣私募，並指派特助擔任董事。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕大魯閣（1432）今天公告法人董事代表異動，意外曝光近期私募案引進的策略投資人，三立電視董事長張榮華以個人名義參與私募認購5000張、計7250萬元，增資後張榮華持股約4.63%，並透過指派取得一席董事。

大魯閣本次私募總金額達2.61億元，辦理私募是因應營運成長、充實營運資金，以提昇營運等長期發展的資金需求，或引進策略性投資夥伴等規劃。張榮華以大魯閣的策略投資人身份參與私募認購，認購金額達7250萬元，占此次私募持股比重27.78%。

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張榮華並指派三立電視董事長室特助馬振偉，進入大魯閣董事會擔任董事，深化雙方合作與交流。

據了解，張榮華除了看好大魯閣美國子公司未來的發展，加上三立集團於2018年成立三立影城，擁有「埔心牧場」、台南「頑皮世界野生動物園」，其中埔心牧場將開發為影視拍攝基地及主題遊樂園，此次策略性投資後，雙方有望在休閒娛樂開發以及媒體宣傳上展開合作。

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