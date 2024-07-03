晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

三立董座張榮華參與大魯閣私募 取得1席董事

2024/07/03 20:19

三立電視董事長張榮華參與大魯閣私募，並指派特助擔任董事。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕大魯閣（1432）今天公告法人董事代表異動，意外曝光近期私募案引進的策略投資人，三立電視董事長張榮華以個人名義參與私募認購5000張、計7250萬元，增資後張榮華持股約4.63%，並透過指派取得一席董事。

大魯閣本次私募總金額達2.61億元，辦理私募是因應營運成長、充實營運資金，以提昇營運等長期發展的資金需求，或引進策略性投資夥伴等規劃。張榮華以大魯閣的策略投資人身份參與私募認購，認購金額達7250萬元，占此次私募持股比重27.78%。

張榮華並指派三立電視董事長室特助馬振偉，進入大魯閣董事會擔任董事，深化雙方合作與交流。

據了解，張榮華除了看好大魯閣美國子公司未來的發展，加上三立集團於2018年成立三立影城，擁有「埔心牧場」、台南「頑皮世界野生動物園」，其中埔心牧場將開發為影視拍攝基地及主題遊樂園，此次策略性投資後，雙方有望在休閒娛樂開發以及媒體宣傳上展開合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財