經長拋引進移工 台電：配電工作大增 盼緩解包商缺工

台電表示，配電工作大增，盼緩解包商缺工。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝拋出台電引進移工，以強化民生用電妥善率，預計本周與勞動部協調；因台電配電工作包括施工、搶修等，施工是高度委外，而包商更面臨少子化、缺工問題，台電強調，引進移工是要盼緩解包商人力缺口，是否開放高技術性的「電器承裝業」可用移工，要尊重主管機關勞動部。

台電董事長曾文生表示，台電是國營事業，進入台電要經過國家考試，但引進移工的想法，目的是要解決包商人力需求問題。他說明，包商已跟台電反映，人力不足、年輕人參與意願低等挑戰，希望引進移工來協助電網檢修、更新等工作。

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台電說明，配電工程施工大多仰賴外包廠商，事故搶修是以台電配電技術人員為主，比例大約九比一，估計台電的配電系統人力高達七、八千人；而配電工作繁重，民眾申請用電、充電樁等都是業務範圍，除要面對饋線事故搶修，一般工作量也大增。

台電補充，配電委外施工又包括電氣工程、管路工程，現行規定是「營建業」有開放移工可以執行管路工程，而電氣工程由「電器承裝業」承攬，不僅要高技術性，且要考證，勞動部並未開放「電器承裝業」引進移工。

台電解釋，電氣工程確實是技術性工作，語言、證照都是很現實的問題，要與勞動部協調的是，看「電器承裝業」能否引進移工，這需要尊重勞動部；若可開放，前期可從事技術性較低的勞務工作，如樹枝修剪、挖人孔蓋等，逐步學習語言、技術，日後輔導證照考取，再從事技術性工作。

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