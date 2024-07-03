00936、00918成分股最新異動 各新增12檔、刪除12檔

台新永續高息中小ETF（00936）、大華優利高填息30ETF（00918）兩檔熱門高股息追蹤的指數同時調整成分股，皆有12檔成分股進行新增及刪除，調整從明（4）日起生效。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣指數公司今公布指數定期審核結果，其中台新永續高息中小ETF（00936）、大華優利高填息30ETF（00918）兩檔熱門高股息追蹤的指數同時調整成分股，皆有12檔成分股進行新增及刪除，該調整從明（4）日起生效。

大華優利高填息30ETF追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」，成分股新增亞泥、東陽、華碩、漢唐、開發金、兆豐金、信邦、緯創、大聯大、力成、億豐、寶成等12檔個股；刪除正新、三陽工業、鴻海、致茂、神基、台勝科、臻鼎-KY、世界、中租-KY、頎邦、和潤企業、南電等12檔。

請繼續往下閱讀...

台新永續高息中小ETF追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」，成分股納入遠東新、南僑、東和鋼鐵、宏碁、華航、台灣高鐵、國票金、威剛、大聯大、元大期、永豐實、至上等12檔；刪除興農、裕隆、京元電子、國建、台勝科、上緯投控、太醫、致伸、精誠、啟碁、伊雲谷、南電等12檔。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法