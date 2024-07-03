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瑞士商瑞健醫療深耕台灣 未來5年將投資30億元

2024/07/03 19:43

瑞健醫療未來5年將於台灣投資30億元。圖為瑞健醫療總經理馮文宏。（瑞健提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕在台已深耕35年、員工人數逾5千人的瑞士商瑞健醫療，今桃園南美新廠正式動土，瑞健表示，未來五年，瑞健醫療將投資新台幣30億元，除新廠區的建設及整合資源外，也將用於台灣廠區的整體設備升級及營運優化。

瑞健醫療全球執行長費斯樂（Ulrich Faessler）強調，「透過新廠設立，我們期盼能進一步強化我們深耕台灣的承諾，並推動台灣醫療科技產業的升級發展。」瑞健醫療將關鍵業務根留台灣，除創造在地工作機會外，更持續提升專業技術，培育本地人才轉型，帶動台灣與全球醫療科技市場共生共榮。

成立於1989年的瑞健醫療，已在桃園深耕35年，是台灣生技醫療產業的重要合作夥伴，在全球的事業據點橫跨三大洲。過去35年來，瑞健醫療在台事業不斷擴展，至2019年時已擴建至九座廠區。

新廠區預計於2027年落成，總樓地板面積達47,000平方公尺，並將容納瑞健醫療製造流程中的數個關鍵部門，透過整合現有廠區，新廠區將進一步優化人流、車流、物流效益，以及降低運輸碳足跡。瑞健醫療台灣總經理馮文宏表示，「新廠將能有效整合部分現有資源，提升瑞健醫療在台灣的營運效率。」

瑞健醫療是自動注射器研發及生產的創新領航企業，從產品設計、模具生產、機械加工、自動化組裝、測試、到品質確效，提供一條龍的完整解決方案。

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