日圓新鈔來自尼泊爾山區 沒有它就不行

尼泊爾加德滿都農民正在加工紙灌木樹皮。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本各地的銀行週三（3日）開始在自動櫃員機提供閃亮的新日圓紙幣，這些紙幣來自一個意想不到的地方，就是生長在尼泊爾崎嶇的喜馬拉雅山上生機勃勃的紙灌木（黃瑞香，paperbush shrubs）。

世界上最貧窮國家之一的尼泊爾社區提供最富有國家之一日本的製鈔原料。在進入日本消費者的錢包之前，日圓紙幣經歷漫長而複雜的旅程，涉及數月的勞動力，以及數千公里的陸路和空中運輸才到日本。

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為日本政府生產紙張的Kanpou公司總裁松原正說：「我確實認為尼泊爾對日本經濟做出了貢獻，因為現金對日本經濟至關重要」；「沒有尼泊爾，日本就無法運作」。

紙灌木成長是一個漫長的過程，農民在初夏種植幼苗，在秋天收穫樹枝，然後花幾個月的時間透過蒸煮、剝皮、清洗和乾燥來處理樹皮。

一旦冬季準備好原紙，就會被送往尼泊爾首都加德滿都，然後運往印度西部城市加爾各答，然後再透過船運到日本橫濱。經過檢查後，紙張由附近小田原市的國家印刷局進一步加工、印刷並切成現金。

儘管日本近年推動更多的數位支付，但現金仍然佔據主導地位。據日本經濟產業省稱，截至去年，日本超過60%的交易是透過現金完成，其餘則透過數位支付和其他方式完成。

日本各地銀行週三（3日）開始在自動櫃員機提供閃亮的新日圓紙幣。（路透）

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