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氣候組織能源總監：RE100不用核能 與確保電力穩定多元「不互斥」

2024/07/03 18:12

圖為國際氣候組織能源總監Sam Kimmins。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國際氣候組織能源總監山姆齊民斯（Sam Kimmins）提到，RE100對於核能定位很清楚，就是不使用核能、是100%使用再生能源；不過他也提到，為了平衡國家電網，政府若決定用其他能源，確保電力、電網穩定，這兩者之間「沒有互相排斥」。

齊民斯受邀出席「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」並擔任講者。他表示，台灣有98%能源要進口，要付出很大的經濟成本，且也有國安問題要考量，目前台灣目前有三十三家企業加入RE100，並持續採購綠電。

他提到，離岸風電成本正在大幅下降，以英國為例，過去八年成本降低80%，台灣正準備面臨轉折點，目前建置量已到2.5GW，明後年就會達到3、4GW，達到這個里程碑，成本就有機會大幅降低。

齊民斯也說，RE100經常被問到是否考慮核能，他說「Now, for RE100,the answer is no.」（現在對RE100 來說，答案是否定的），RE100的目標始終是百分之百再生能源。他補充，政府若決定用核能，或其他能源來確保電網穩定，讓電力供應多樣化，「兩者並不互相排斥」。

齊民斯表示，氣候組織對核能的看法非常明確，在有選擇的情況下，讓煤、天然氣等化石燃料除役，而非核電廠。他強調，應保留無碳選項。

不過，齊民斯也說，新核能本身就是更複雜的議題，這由政府決定，不會作任何猜測，他要強調，興建新的核電廠成本昂貴，時間需要15到20年，相對比較長，而面對2040、2050年淨零到來，他呼籲「要盡快決定」。

齊民斯說，未來15到20年，再生能源至關重要，這點不會改變，因為企業需要再生能源，再生能源規模化就能有效將低成本，呼籲外界持續投資。

RE100 是國際再生能源倡議，由國際氣候組織（Climate Group）、碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）共同發起；Sam Kimins目前為國際氣候組織能源總監，過去也兼任RE100主席。

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