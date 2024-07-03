南亞「SAYA餘創」躍升全球唯一獲Bluesign原著聚酯色絲大廠。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕南亞（1303）宣布，旗下環保再生品牌「SAYA餘創」致力於解決產業困境，其中負責抽絲過程中加入色母的Dope Dye無水染色技術工廠，除節能、省水、減碳外，更是全球第一家、也是台灣唯一一家取得Bluesign原著聚酯色絲大廠。

南亞解釋，Bluesign為紡織業最嚴苛的永續安全標準，廠內原物料、染料、助劑等相關製材皆不含有害物質，不僅保護生態環境，也保障消費者使用安全，更大量減少傳統染整的耗水問題，技術在環保、安全及永續性通過國際訂定的新世代生態環保規範高標準。

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近年SAYA更持續專注於技術研發再進化，獨家打造Dope Dye無水染色升級版、具專利的「Chromuch®鎖色技術」，在製成「Chromuch®節水染色原著色絲」後除具備卓越的色牢度，並大幅提升成品的色域外，相較於傳統染程更節省78%碳排量及97%水資源，等於染整1公斤的布料可省下62公斤水量，約可供應1個人1個月的每日基本飲水。

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