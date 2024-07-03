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散裝航運淡季不淡 慧洋自結上半年EPS 4.31元

2024/07/03 18:03

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）6月合併營收為18.34億元，營業利益為7.24億元，稅前盈餘則為6.18億元，自結每股稅前盈餘為0.83元；累計上半年營收為102.24億元，營業利益為35.48億元，稅前盈餘為32.15億元，自結每股稅前盈餘為4.31元。

展望下半年，慧洋維持審慎樂觀態度，慧洋指出，市場即將邁入7、8月歐美市場暑假，然截至6月底各類型散裝運價指數並未明顯下滑，仍可望維持一定營運表現，

慧洋指出，5月份下旬中小型運價指數雖微幅下滑，自6月份起又逐漸回升，第二季整體而言屬穩定向上， 6月份營業利益率高達39%，為今年以來新高，第二季平均則為38%，散裝市場在今年農曆春節期間呈現淡季不淡，運價指數基期較高，而第二季傳統旺季指數表現穩健，挹注上半年獲利成長。

船隊營運方面，慧洋今年4艘新船均已交付完畢，並簽訂3年以上的穩定租約，平均毛利率高達50%，慧洋長期佈局節能船舶，自2022下半年以來，所有新造船皆為符合NOx第三期排放標準的環保節能船，廣受租家青睞，在租金議定方面更具競爭優勢，慧洋亦將依市況適度處分老舊船舶，不僅維持船隊運力最佳狀態，亦可適度優化財務結構，朝全節能船隊目標持續邁進。

慧洋說，今年以來受到各地政經狀況不穩定的影響，烏俄戰事延宕、紅海危機難解，使得全球船舶周轉率下降，再加上今年散裝新造船交付量偏低，樂觀後市表現。

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