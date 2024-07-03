OneWeb開通時程延後？黃彥男：下半年訊號覆蓋全台

數發部長黃彥男出席活動受訪表示，OneWeb訊號開通會在下半年完成，屆時就會覆蓋全台。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部和低軌衛星業者OneWeb合作，在國內設置衛星設備，原訂6月訊號就會覆蓋全台，但近期傳出時程可能延後。數發部長黃彥男今天受訪表示，衛星設備在幾個月內到齊，訊號開通則會在下半年完成，屆時就會覆蓋全台。

為確保戰爭或天災時，重要訊息仍可在國內外傳遞，數發部去年起推動為期2年的衛星驗證計畫，以概念驗證（PoC）的方式，在國內外設置低軌衛星為主、中軌衛星為輔的衛星設備，驗證此新興科技的可行性，預計在今年底前，布建國內700個終端設備站點。

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其中低軌衛星的合作業者為OneWeb，中軌衛星則是SES，而SES已開通全台訊號，OneWeb仍在佈建中。

台灣OneWeb訊號涵蓋分別來自日本、泰國跟關島，其中關島已在月前開通，因此台灣東北部可收到訊號。外界關注其他地區的開通進度，數發部先前曾表示，OneWeb力拚在6月開通全台訊號。

不過黃彥男今天出席活動受訪表示，衛星設備應該在幾個月內到齊，全天候訊號的開通則會在下半年完成，屆時將會覆蓋全台。業界人士認為，這代表開通時程延後，可能是日本或泰國的地面站仍在建置中。

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