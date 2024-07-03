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台幣盤中破8年新低 央行踩剎車爆量收32.632元

2024/07/03 17:45

新台幣盤中破8年新低，央行進場踩剎車收32.632元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾放鴿激勵美股收紅帶動台股重登23000點，惟台幣隨人民幣、日圓相繼破底，盤中最低貶至32.695元，創下2016年5月25日以來，8年新低價紀錄，尾盤央行進場踩煞車，最後台幣以小貶0.5分、32.632元作收，但匯價連3黑，成交量爆出24.705億美元巨量。

台股今日由台積電領軍、金融股助攻，最後大漲293.06點，收在23172.43點，三大法人合計買超197.9億元。其中，外資轉為買超92.68億元。

儘管外資在現貨市場轉為買超，在新台幣匯市仍匯出大於匯入，加上日圓、人民幣跌勢不止，使台幣走勢不振，7月以來僅3個交易日，台幣貶值逾2角，為避免台幣走勢失控，尾盤開始見到央行進場穩匯。

央行副總裁嚴宗大今早於立法院財委會答詢時也指出，近期台幣走貶有兩大原因，第一是國際美元走強，另外是外資出脫台股，但嚴宗大也強調，只要匯率波動過劇，不論升、貶，央行為維持匯率穩定都會進場調節。

根據央行公布4點匯價，今日美元指數大跌0.33%，但日圓仍續貶0.07%、人民幣貶0.03%、台幣貶0.02%、韓元貶0.01%，僅新幣升值0.17%。

包括日圓、人民幣以及台幣盤中皆再創波段新低價。其中，日圓兌美元最低下探161.938，逼近162大關，再創38年新低；人民幣在岸價、離岸價分別以7.274與7.3112，為去年11月以來低點。

鮑爾昨日在葡萄牙演說時提到通膨進展令他滿意，但是降息仍需要更多信心，亦即還需要有更多數據支持，外界解讀鮑爾談話偏鴿，美元指數拉回，惟美國年底總統大選變數對美元帶來強勁支撐，也使非美貨幣貶值壓力擴大。

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