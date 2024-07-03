新壽改善計畫獲保險局認可 預計8月底RBC可達標

保險局長施瓊華表示，新壽預計8月底就可完成增資及發債，因此，核定同意其提交財務改善計畫。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對兩家資本適足率RBC不足的壽險公司，金管會保險局長施瓊華今天（3日）在立院財委會表示，其中一家為新光人壽，根據其提報給金管會的財業務改善計畫，包括：125億元現金增資、和25億元發債規劃，由於今年8月底可以完成，達到RBC回到200%法定標準，因此，核定同意其改善計畫。

至於另一家三商人壽，施瓊華表示，由於其財務改善計畫中，對於RBC可以達到法定標準的時間，並不明確、恐要拖到明年，所以，保險局尚未核准，並要求其盡速補強財務改善計畫。

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回顧過去，從去年以來，新光金控旗下子公司新壽，因為資本適足率不足及財務增資問題，不但造成兩派大股東意見不合，更直接影響到後續「新新併」的進展。

民進黨立委李坤城今天關注兩家資本適足率RBC不足的壽險公司，其財務改善計畫是否獲得保險局核准通過？施瓊華表示，由於新壽提交的財務改善計畫，預計8月底就可完成增資及發債，因此，評估新壽RBC可回到法定標準（資本適足率200%），已核定新壽的改善計劃。

此外，就獲利面來看，新壽今年前5月累積稅後盈餘為60.47億元，一掃去年同期大虧逾130億元陰霾。

另外，在三商美邦方面，施瓊華表示，其計畫是發債還有發特別股，要找策略投資人，這部分時程較沒具體，時間會拉長到明年，「我們覺得時間太長，要求盡量往前」，因此，要求其再補件，金管會希望今年底前，會有一個進展。

新壽從2023年6月至今，已連續三期（每半年為一期）RBC都低於法定標準後，有望在2024年底RBC回到200%標準。

至於三商美邦人壽，施瓊華說，三商美邦也提了現金增資、發債、及洽策略性投資人（等於是發特別股），但時程不具體，因此三商美邦時間拉長到明年。施瓊華說，但保局認為時程太長了，會再要求三商美邦是否能夠再往前處理，希望今年底前有一個進展。

新光金控董事長陳淮舟請辭，新光金人壽7月1日臨時董事會通過，推舉新光人壽董事長魏寶生升任金控董事長，並同時兼任人壽董事長，並強調將依循對主管機關的承諾，完成125億元現金增資及發行次順位債券25億，轉投資子公司新光人壽，強化新光金及子公司資本結構，力拚RBC達標。

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