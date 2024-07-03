亞航拿下陸軍戰搜直升機7年20億元商維案

亞航下半年營運不看淡。（亞航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕亞航公司（2630） 今日宣布取得陸軍戰搜直升機策略性整機商維案，亞航表示，合約效期自今年9月1日起至2031年12月31日，合約總價款20.8億元。而在此商維案挹注下，亞航每年軍機業務在手業務逾40億元，再加上民機業務持續復甦，對下半年不看淡。

市場人士指出，隨國境開放，亞航的民機業務將回到疫情前水準，今年全年營收可望逾6億元，民軍業務比將從過去的1:9，調整到2:8。

請繼續往下閱讀...

亞航指出，陸軍戰搜直升機策略性整機商維案原合約效期迄今年底結束，陸軍於今年6月辦理新約招標作業，亞航6月20日評選簡報獲肯定，並在今日與國防部完成議價決標。

亞航擁有AH-1W等多型直昇機維修能量，為美國Bell直昇機公司授權維修中心，目前陸軍TH-67、OH-58、CH-47、海軍500MD及空勤總隊UH-60M直昇機均由亞航公司執行維修或機隊管理，有效支援軍方及政府各項戰、演訓及救災任務。

陸軍戰搜直升機為美商Bell 直升機公司生產，自2003年7月辦理整機商維以來，迄今21年均由亞航公司承接商維合約，亞航亦為全台唯一具備戰搜直升機之發動機維修能量廠商，直昇機維修能力及經驗大幅領先同業。

為配合政府國防自主政策，除了各型直昇機機隊管理及維修能力外，亞航積極建立直昇機旋翼片維修能量，目前TH-67、OH-58、CH-47、S70C及UH-60M直昇機旋翼片均可由亞航執行檢修，亞航亦為BREEZE-EASTERN各型直昇機吊掛獨家授權銷售、維修及訓練中心，負責維修軍方、政府各型吊掛，致力達成國防自主目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法