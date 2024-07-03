世界工廠褪色 中國經濟最大威脅在內不在外

作為世界工廠的中國面臨全球對其部分出口產品需求下降的壓力。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟正受到美國和歐盟關稅上調的圍困，但這可能不是最直接的威脅，相反地，中國內需低迷是更迫切的問題，而且作為世界工廠的中國面臨全球對其部分出口產品需求下降的壓力。

6月份，代表大型企業和國有企業的中國官方採購經理指數連續第2個月萎縮。相較之下，標準普爾全球採購經理人指數（反映出口導向型中小型私人企業的活動）顯示6月產出成長觸及3年來新高。

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這意味著，儘管外部對中國製造產品的需求正在成長，但中國國內的消費者需求正在放緩。這種差異很重要，因為貿易關稅生效後，作為世界工廠的中國可能會面臨全球對其部分出口產品需求下降的情況。

野村證券經濟學家表示，市場對中國復甦的信心正在減弱，中國基準滬深300指數在觸及5月高點後回吐了部分漲幅。

彭博經濟研究公司（Bloomberg Economics） 經濟學家艾瑞克·朱（Eric Zhu）表示，儘管出口可能在未來幾個月繼續支撐經濟成長，但中國可能無法克服國內疲軟的局面。

中國的PMI數據凸顯經濟面臨的挑戰。中國目前正在努力度過痛苦的經濟轉型，這導致經濟格局的不平衡。它還面臨著巨大的房地產危機、股市波動、地緣政治逆風和人口挑戰。

經濟的不確定性導致消費者信心和疲弱，人們把錢花在黃金購買和物質體驗上，而不是非必需品。消費需求疲軟對中國經濟不利，因為它可能會在薪資成長和消費支出放緩的背景下，導致通貨緊縮壓力的惡性循環。

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