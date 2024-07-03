外資狂掃金融股！獨對2金控開殺戒 砍逾5萬張

外資狂掃金融股！獨對兆豐金與中信金2金控開殺戒，砍逾5萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資今（3日）由賣轉買，買超台股92.68億元，雖然銀彈全集中在金融股，大買8金融股，不過，卻對兆豐金與中信金2金控大開殺戒，大砍逾5萬張，且砍進前2大。

外資今賣超前10大個股，依序為兆豐金（2886）2萬7952張、中信金（2891）2萬2638張、台灣大（3045）1萬7486張、遠傳（4904）1萬7318張、長榮航（2618）1萬6319張、寶成（9904）1萬4214張、友達（2409）1萬1401張、神基（3005）1萬129張、光寶科（2301）9465張、鴻海（2317）9224張。

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至於外資今買超前10大個股，依序為新光金（2888）7萬740張、開發金（2883）5萬7438張、臺企銀（2834）3萬3236張、聯電（2303）2萬8018張、國泰金（2882）2萬6778張、台新金（2887）2萬4325張、三商壽（2867）2萬1214張、彰銀（2801）1萬9747張、南亞科（2408）1萬8019張、元大金（2885）1萬5561張。

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