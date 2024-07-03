引進移工助台電提升妥善率 郭智輝：本週與勞動部討論出結果

經濟部長郭智輝說明，為加速把外面電網設備的妥善率做好，第一線維修人才現在是嚴重不足，因此要趕快與勞動部協調如何引進外籍勞工，快速把設備妥善率做好，並不會影響到台電員工。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對引進移工協助提升台電供電妥善率一事，經濟部長郭智輝今出席活動時表示，這件事滿緊急的，預計本週會與勞動部討論出一個結果。

郭智輝說明，為了加速把外面電網設備的妥善率做好，第一線維修人才現在是嚴重不足，因此要趕快與勞動部協調如何引進外籍勞工，快速把設備妥善率做好，並不會影響到台電員工。

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媒體追問，有台電基層認為與外籍移工語言不通，指令錯誤可能會鬧出人命，郭智輝回應，「我不知道這是誰提出的，這個多慮了」。

能源業依現行法規尚未開放引進移工，若要引進該如何在法規面上鬆綁？對此，郭智輝表示，程序上的問題應都能解決，目前尚未與勞動部談過，但時程上應該會在這週討論出結果，因為此事滿緊急的，現在大家都會說跳電，「不是電不夠，是妥善率」，導致供電不穩的因素包括設備老舊、區域用戶大量增加，加上老舊設備也要維修，因此要提早因應。

至於民眾黨主席柯文哲說，7月、8月還是會繼續跳電，經濟部又要拿松鼠來負責。對此，郭智輝回應，「謝謝大家指教，事實就是事實，他要怎麼樣解讀，我們也沒有辦法，跳電與電不夠是兩回事，硬要把這兩個湊在一起講，每個人解讀不一樣」。

媒體提問，為達到淨零目標，台灣是否仿效義大利重啟核電？郭智輝表示，政府都會參考世界先進國家的作法，目前台灣電力的佈局是到2030年，至於之後的時間都是暫定的計劃，火力發電的目標是盡力減碳，2050零碳的目標是不變。

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