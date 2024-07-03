看好企業擴廠需求 山榮資產砸逾200億打造產業園區

「山榮資產南美智慧園區」的全區預估投資金額超過200億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕看好半導體、醫療、科技等倉儲物流與擴廠需求，有開發業者砸逾200億元，將倉儲、生產線與辦公空間「客製」在同一棟空間裡頭，並提供相關的管理服務。

山榮資產執行長林艷蕎表示，從事物流、建廠已超過20年，企業租戶多數國際知名企業，像是瑞健醫療、杜邦…等等，而且山榮資產從買地、興建到蓋好後的物管服務採取「全程包辦」，蓋好後，企業租客其實可以提著「一卡皮箱就進駐」。

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今日動土的開發案為「山榮資產南美智慧園區」的第一期，整個園區基地面積約1.6萬坪，其中第1期基地約6千坪，將興建兩棟廠辦，興建期推估2年，建坪超過3.17萬坪，其中一棟是專為全球設計、研發暨製造藥物輸送系統的產業龍頭「瑞健醫療集團」所打造的醫療科技智慧廠辦，另一棟則是山榮資產專為醫療、AI等高科技企業進駐所打造。

粗估整個園區 一年可帶進15億租金收入

林艷蕎指出，整個園區採取預鑄工法，因此，買地加興建費用的投資金額超過200億元，不過，相較一般業者，園區的廠辦不會賣斷，而是採取長期租賃，一簽就是十年起跳，粗估第一期每年可帶入4至5億元的租金收入，倘若全區開發完成，粗估一年可帶進15億元的租金收入。也因為園區廠辦採取客製化模式，因此，租金單價相較周邊一般廠辦行情高出一倍，粗估每月每坪約1500元。

除「客製化」廠辦外，山榮資產未來在台北市北投、新北市三重都規劃有危老、都更案，目前將採取先建後售方式進行，另外，還有一塊泰山塭仔圳配回的土地，基地面積超過1600坪，初步規劃以醫療延伸為主的不老莊園或者是養生村為主。

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