演唱會經濟夯 高雄旅宿業因BLACKPINK業績暴增173％

萬事達卡台灣區總經理陳懿文宣布，今年聯手Live Nation，提供持卡人優先搶購預售票與專屬席位等禮遇。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕演唱會經濟已成各國、各城市積極研究的議題，根據萬事達卡統計，2023年BLACKPINK、Coldplay在高雄舉辦演唱會期間，高雄整體旅宿業消費金額平均成長近54%，外溢效應帶動場館周邊地區及市中心的住宿、餐飲消費，最高成長達173%，凸顯演唱會不僅能帶動場館周邊旅宿、餐飲需求，更帶來了整體觀光經濟效益。

萬事達卡日前進行一份台灣民眾消費行為趨勢調查，超過6成的台灣受訪者曾參與過演唱會，其中65%更曾跨縣市、甚至跨國參與演唱會或音樂節。萬事達卡台灣區總經理陳懿文分析表示，曾參加過演唱會等活動的消費者中，高達82％以信用卡付款購買門票。更有44%的受訪者，期待信用卡能提供優先購票、獨家保留席位等權益。

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為進一步了解在舉辦演唱會對場館周遭及地方經濟的影響，萬事達卡數據分析與顧問服務團隊針對2023年在高雄舉辦的BLACKPINK、Coldplay等演唱會進行分析，發現在大型演唱會期間，高雄整體旅宿業消費金額平均成長近54%、餐飲業消費筆數則有8%成長。

不僅如此，演唱會的外溢效應，更帶動場館周邊地區及市中心的住宿、餐飲消費。以2023年3月的BLACKPINK演唱會為例，高雄巨蛋所在的左營區，在演唱會期間旅宿業消費金額成長52%，鄰近的楠梓區、市中心新興區更分別有173%、71%的成長，同時間餐飲業消費筆數，則有5%至25%的提升。

萬事達卡指出，該調查凸顯演唱會已成為地方經濟的火車頭，演唱會舉辦期間，不僅能帶動場館周邊旅宿、餐飲需求，更帶來了整體觀光經濟效益，也建議未來地方政府可結合當地原有的觀光資源，導引人流至其他景點，讓更多區域能因演唱會而受益。

萬事達卡今日也宣布，與全球最大音樂會主辦單位Live Nation建立全球合作夥伴關係後，今年開始將把獨家演唱會禮遇導入台灣，提供持卡人優先搶購演唱會預售票，或購買萬事達卡卡友專屬席位等禮遇，台灣的獨家合作對象為星展銀行（台灣）。

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