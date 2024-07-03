亞灣區效應 前鎮區建隆里平均所得居高雄市之冠

前鎮區建隆里平均所得居高雄市之冠。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕財政部日前公布111年綜所稅申報核定統計專冊，高雄市平均所得92.3萬元，前鎮區建隆里平均所得突破200萬元，穩居高雄市最富里。

以高雄市890個里分析，高雄市平均所得最高的是前鎮區建隆里達205.5萬元，是高雄市首個平均所得衝破200萬元的里，第二高的是新興區榮治里達175萬元。左營福山里人口逾4.5萬人全國最大里，當年度的平均所得為92.7萬元。

請繼續往下閱讀...

人口近1500人的前鎮區建隆里，位於亞洲新灣區的核心地區，可眺望高雄港美景，擁有輕軌與捷運等軌道運輸，距離小港國際機場不遠，具備海陸空優勢，緊鄰軟體園區與高雄展覽館，區內有多個大型購物中心，台灣第一座好市多即開設於建隆里，區內豪宅林立，吸引高資產人士遷入，成交價屢創新高，堪稱高雄的「天龍國」。

高雄市38個行政區中，鼓山區以平均所得105萬元居冠，鳥松區以103萬元居次。鼓山區轄內有高美館、農十六等重劃區，綠地面積大，擁有輕軌、捷運等交通動脈，醫療院所、百貨購物中心持續入駐，生活機能優越，是房市交易熱區。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法