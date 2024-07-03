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三星首款3奈米晶片Exynos W1000 正式上市

2024/07/03 16:18

三星正式推出首款3奈米晶片Exynos W1000，預計將用於Galaxy Watch 7和Galaxy Watch Ultra手錶。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，三星終於正式推出首款3奈米晶片Exynos W1000，這款功能強大的晶片採用三星最先進的製造技術，預計將用於Galaxy Watch 7和Galaxy Watch Ultra手錶。

Exynos W1000具有強大的CPU，具有5個核心，包括1個 Cortex-A78和4個Cortex-A55。三星聲稱，與Exynos W930相比，新CPU的應用程式啟動時間加快2.7倍，並且允許更快的應用程式切換。單核心效能提高3.4倍，多核心效能提高3.7倍。

三星採用許多新技術來縮小尺寸並提高性能和效率，用扇出面板級封裝（FOPLP）技術來提高電源效率和散熱。Exynos W1000 還具有2.5D顯示 （AoD） 功能，可改進錶盤，在AoD模式下提供更高的細節和更好的色彩。該晶片還具有用於音訊的藍牙LE和LPDDR5 RAM，可進一步節省功耗，連接功能包括4G LTE、藍牙、Wi-Fi b/g/n、GPS和 NFC。

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