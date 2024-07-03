星亞宣布月底改選董事 拚9月登錄興櫃

星亞董事長戴呈易（左起），台亞董事長李國光，律師陳昭龍。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台亞半導體（2340）攜手旗下星亞視覺（7753）今召開記者會，為盡快恢復步向資本市場的道路，營運團隊預計本月30日召開股東會改選董事與監察人，8月向主管機關送件，最快9月初繼續以每股45元價格登錄興櫃。

台亞董事長李國光表示，星亞原獲准於6月25日以每股45元參考價登錄興櫃交易，但因公司章程修正，刪除監察人與過渡條款規定，有直接適用證券交易法以審計委員會取代監察人法律適用的疑義，因此，科管局於登記章程時解任星亞全體監察人，在欠缺監察人的情況下，又不能符合公開發行、登錄興櫃的要件，星亞與主管機關討論後，依規定先行申請廢止登錄興櫃，櫃買中心因此在6月24日掛牌前夕公告取消星亞登錄興櫃。

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台亞與星亞為釐清法律疑義，委任律師陳昭龍研究相關法規，陳指出，整件事情起因於法律銜接的空窗期，未於章程載明過渡條款，星亞於6月17日接獲櫃買中心核准公開發行，已具備公開發行資格，同日向科管局申請辨理變更公司章程，以因應登錄興櫃後選任獨立董事的規定。

陳昭龍說，星亞公司後來在6月21日收到科管局變更修正章程登記的核准通知，卻發現核准公文上認為「現行星亞修正章程規定設置審計委員會取代監察人，因此將全體監察人解任之登記」，但監察人是櫃買中心公開發行公司的生效要件，整件事情變成「有監察人才能辦理公發登錄興櫃，而登錄興櫃又需要修正章程取消監察人」的「雞生蛋、蛋生雞」循環事件。

針對全體監察人解任的突發狀況，台亞攜手星亞已與各主管機關溝通協調，獲得科管局及櫃買中心主管機關指導，既然6月17日尚未登錄興櫃，就不能適用《證券交易法》由審計委員會取代監察人的規定，因此，部分星亞的章程與法律不合，星亞因此向科管局申請撤銷變更登記，今日獲得同意，櫃買中心則認為星亞應召開股東臨時會，再次修正公司章程及選任監察人，以符合申請公開發行登錄興櫃之要件。

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