瑞穗金融集團（Mizuho）在2日的一份報告中將台積電的目標價提高至台幣1170元。

（資料照）

1.瑞穗金融集團（Mizuho）在2日的一份報告中將台積電的目標價提高至台幣1170元，該公司分析師表示，這是他們最喜歡的半導體多頭股票之一。分析師指出，台積電的市值成長從所有人工智慧晶片設計者和買家，以及邊緣人工智慧中獲取上行的動力，這也將增強和提高成熟智慧型手機和個人電腦終端市場的升級和更換率。

瑞穗表示，如果沒有台積電及其在領先半成品生產，以及快速擴展CoWos後端3D封裝方面領導地位，人工智慧就不會發生，因為這對於人工智慧半導體設計至關重要。該公司補充稱：台積電今年初至今上漲66%，但落後於輝達150%的漲幅，而且與輝達和超微相比，台積電的風險和波動性要小得多。

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2.台股週三（3日）在台積電（2330）開盤大漲16元帶動下，加權指數開盤跳空上漲130.45點，以2萬3009.82點開出。台積電領軍電子股上衝，傳產與金融也全面走揚下，指數開高走高，在台積電大漲19元，加上金融指數漲2.83％下，終場指數漲293.06點，收2萬3172.43點。

3.投信3日大買台股77.65億元，銀彈撒向金融股，前4大中，金融就包辦了3席，敲進逾19萬張，在「3金釵」中又以開發金最吸金，一舉敲進9.38萬張，在投信大撒幣下，開發金昨天股價一度觸及漲停16.35元，終場收16.3元，創下2022年5月來新高，成交量爆出25.19萬張。

4.佳世達（2352）公布6月合併營收174億元，較上月成長6%，年減8%；第二季合併營收回升至499億元，季增6%、年減4%，預期第三季起進入傳統旺季，下半年可望優於上半年。

5.慧洋-KY（2637）6月合併營收為18.34億元，營業利益為7.24億元，稅前盈餘則為6.18億元，自結每股稅前盈餘為0.83元；累計上半年營收為102.24億元，營業利益為35.48億元，稅前盈餘為32.15億元，自結每股稅前盈餘為4.31元。

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