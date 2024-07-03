台幣貶不停 央行副總裁嚴宗大直指兩原因

台幣貶不停，央行副總裁嚴宗大強調會維持匯率穩定。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣匯價7月以來連3日走貶，今早續下探至32.695元，創下8年來新低，中央銀行副總裁嚴宗大坦言，近期台幣匯率走貶，主因美國美元走強以及外資出脫台股所致，嚴宗大也指出，央行致力於維持匯率穩定，只要匯價波動過大，央行都會進場調節。

立法院財委會今天邀請金管會主委彭金隆、財政部部長莊翠雲就「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動。」進行專題報告、並備質詢；另邀請中央銀行、國家發展委員會、經濟部、交通部列席備詢。

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嚴宗大一早回應國民黨立委林德福詢問近期新台幣匯率貶值議題時回應，近期台幣走貶原因有二，除國際美元一直在走強，最近外資持續出脫台股，亦是關鍵原因。不過嚴宗大也說，央行致力於維持匯率穩定，台幣匯率如果貶太多或升太多，央行都會進場調節。

展望今年景氣，嚴宗大表示，央行6月13日預估，今年經濟成長率3.77%，較主計總處預估值3.94%略低一些，主要是去年下半年比較基期偏高，對今年景氣依舊看好。

民進黨立委吳秉睿詢問，國民黨立委研擬修正保險法相關條文，下調保險業海外投資上限，從現行的45%下調至25%，一旦拍板，將有9兆多元資金回流台灣，央行面對這麼多資金回流該如何處理？是否造成台幣變成搶手貨，可能一舉升值至24、25或26元兑1美元？

嚴宗大表示，台灣為經常帳順差的國家，基本上應該讓我們資金投資到國外，不論是保險業或政府基金，大量資金投資在國外，對我們經濟穩並與平衡有必要；且一但這些資金回台，國內債市也沒有那麼大胃納量。

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