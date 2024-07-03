新青安上路後 全國新增房貸平均期數連兩季破300期

根據聯徵中心最新發布，去年第4季全國新增房貸平均期數為304期、約25.33年。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕新青安房貸期限長達40年，直接提升民眾購屋負擔能力，且上路後，全國新增房貸平均期數更連續兩季突破300期（月）、約25年，主要都會區又以新竹縣、市平均房貸期數最久，各約327期、331期，分別長達27.25年、27.58年。

根據聯徵中心最新發布，去年第四季全國新增房貸平均期數為304期、約25.33年，六都則以桃園市最長，為317期、26.41年，台中市、新北市、高雄市均超過300期，僅有台南市297期、台北市290期，還低於300期。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸年限一直拉長，再加上寬限期讓購屋前期付款更為輕鬆，也直接拉升民眾購屋負擔能力，成為支撐此波房市買氣的原因之一。

即便從2006年政府就陸續拉高自備款比率，不過主流房貸期限從早年的20年期，延伸至現在30年期，甚至新青安最高可長達40年期，面對不斷攀高的房價水準，購屋民眾只能採取長年期房貸方式減壓，也讓手上可以多一些靈活使用的資金。

10年來 新增房貸平均拉長近6年還款年限

根據統計資料顯示，10年來，全國新增房貸期數便拉長70期，平均要拉長將近6年還款年限，而且從去年第三季全國房貸平均期數首度突破300期、達305期，去年第四季雖未再創新高，但仍長達304期，若以區域來看，去年第四季主要都會區房貸期數最長的是新竹市平均331期，新竹縣327期，主要區域買家不少都是園區工作人口，可能購買大樓屋齡較新加上所得高與年輕，銀行放款時相對放心。

曾敬德指出，新青安申辦的人數眾多，且有相當比率使用30年期以上的房貸，要觀察後續的房貸期數統計，是否還會出現拉高現象，建議民眾房貸期數是個選項，即使申請40年期房貸也能提前償還，假如理財較為保守的可以有錢就還本金，民眾可提前做好資金規劃。

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