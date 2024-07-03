彭博：中國為俄羅斯開發致命攻擊無人機

俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯已經使用了數千架伊朗製造Shahed無人機。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄烏戰爭持續兩年多尚未平息，兩國死傷無數，無人機已成為國安的熱門話題之一，根據消息人士透露，中國和俄羅斯公司正研發一款攻擊無人機，類似俄軍部署在烏克蘭戰場的伊朗無人機，這意味著中國有意提供致命性軍事設備援助。

彭博週三（3日）報導，一名歐洲官員指出，中國和俄羅斯公司去年針對合作複製伊朗Shahed無人機舉行了會談，自今年展開研發和測試一款無人機，且正準備運往俄羅斯，不過俄軍目前尚未在烏克蘭使用中國無人機。

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據了解，俄烏戰爭爆發期間，俄羅斯已經使用了數千架Shahed無人機，也蓋了一座工廠大規模生產Shahed無人機，主要是因為這款無人機的生產成本相對較低，但防禦成本很高，即便如此，俄羅斯仍依賴北韓、伊朗等國的援助，也對中國的關鍵零件十分依賴。

該名歐洲官員雖然並未明確指出中俄兩國共同研發的無人機名稱，不過，根據中國的防務網站及外媒指出，中國正在研發一款名為「向日葵 200」的神風特攻隊攻擊無人機，據稱外觀與Shahed 136無人機相似。

另外，美國駐北約（NATO）大使Julianne Smith週二（2日）表示，中國一直以來都聲稱自己對烏克蘭戰爭持中立立場，「但實際上，中國正在向俄羅斯提供一系列軍民兩用零件，例如微電子產品，這些零件讓俄軍能夠繼續攻打烏克蘭」，不少國家也認為中國向俄羅斯提供攻擊用途的無人機，將是一種更致命的援助。

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