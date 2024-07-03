拜登批減肥神藥「貴的離譜」太貪婪 引發美國製藥類股賣壓

美國總統拜登批諾和諾德旗下兩款減肥神藥在美國售價太高。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕距離美國總統大選只剩4個月，民主黨總統參選人拜登喊話丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）收起貪婪，呼籲該公司應調降旗下兩款減肥神藥Ozempic和Wegovy的售價，美國製藥類股應聲下跌。

外媒報導，丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）自2021年推出Wegovy以來股價已飆漲3倍，全球瘋搶旗下減肥神藥至今仍供不應求，該公司股價持續上漲，已成為歐洲市值最高企業，不過，美國總統拜登與民主黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）近日抨擊該公司旗下兩款減肥神藥在美國售價高得離譜，比加拿大、德國、丹麥等先進國家高出6倍之多，剝奪美國民眾的健康權，政府無法容忍。

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根據拜登與桑德斯7月2日投書美媒《今日美國報》（USA Today）的專文，「如果諾和諾德與其他藥廠不願收起貪婪之心，拒絕大幅調降美國的處方藥價格，政府將盡全力施壓業者降價」，呼籲該公司大幅降低Ozempic及Wegovy的售價，與此同時，拜登也指控美國製藥巨頭禮來的第二型糖尿病藥物Mounjaro收費太高，但未明確呼籲降價。

諾和諾德ADR 2日股價下挫1.68%、收142.98美元，禮來也下跌0.84%、收906.71美元，就連其他製藥股也受到影響，輝瑞（Pfizer）下跌1.38%，默克（Merck）跌0.14%。

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