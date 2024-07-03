全面開放80歲以上免評申請外籍看護 勞動部憂產生排擠效應

是否要放寬80歲以上不需巴氏量表即可申請外籍看護，各界看法分歧。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕是否要放寬80歲以上不需巴氏量表即可申請外籍看護，各界看法分歧，勞動部次長王安邦指出，推估我國80歲以上處於健康、亞健康長者約有53萬人，若全面開放80歲以上長者免評即可申請外籍看護，恐產生排擠效應，建議應採取不分年齡擴大免評，並將不可逆轉之特定病症，評估納入擴大多元免評範圍。

立法院日前初審擬放寬80歲以上不需要巴氏量表即可申請外籍看護，由於各界對於是否開放80歲為唯一標準仍意見分歧，衛環委員會今日召開「就業服務法家庭外籍看護聘僱制度探討」公聽會，廣納專家、學者意見。

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勞動部次長王安邦報告指出，依內政部戶政司統計，截至今年3月，80歲以上人口約91萬人；按衛生福利部資料顯示，截至今年3月，80歲以上使用長照服務之失能、失智長者26.9萬人，已聘僱家庭看護移工且未使用長照服務者6.5萬人、入住住宿式機構服務4.7萬人，共38.1萬人有被照顧需求；又據衛福部統計資料，80歲以上失能率達41.7%，因此推估我國80歲以上處於健康與亞健康的長者約53萬人，若全面開放80歲以上長者免評，外界擔憂恐產生排擠效應。

王安邦指出，考量全面開放80歲以上長者免評恐產生排擠效應，使家庭看護移工在照顧工作上棄重擇輕，因此建議應採取不分年齡擴大免評，並將不可逆轉之特定病症，評估納入擴大多元免評範圍。

衛福部長期照顧司司長祝健芳也指出，若申請外籍看護條件僅以年齡評估，而不考慮照顧需求，在「就業服務法」與「國際人權公約」標準的移工自主權保障下，外籍看護有選擇工作的權利，可能會挑選簡易照顧的個案，加上目前多國缺工、外籍看護人力有限，恐排擠困難照顧與重度失能者的照顧需要。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜也認為，應謹慎評估開放80歲以上免評，是否會造成供不應求、排擠效應，且非所有健康長輩都需要高強度支持，他們並不鼓勵過度依賴外籍看護照顧，建議運用現有社會資源。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，依據過往統計資料，家庭外籍看護每年最多增加1萬人，一旦53萬健康、亞健康長者進場搶工，重度家庭將首當其衝。

台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希指出，外籍看護不喜歡照顧重症患者的原因很多，例如一旦重症患者無預期過世，看護就有可能會惹上官司，她認為，目前在台移工資訊流通快速便利，台灣不能像過去一樣保持只要不提供足夠資訊，外籍移工就不會跑掉的心態。

中山大學管理學院助理教授李姮燕建議，衛福部應制定管理機制，提升外籍看護專業度，勞動部則應從源頭把關、建立淘汰機制、績效評估，留下好的仲介與雇主，並將家庭看護工與其他工種分開，家庭看護工的雇主通常是社會弱勢，政府應依照症狀等級提供補助，幫外籍看護加薪。

國民黨立委陳菁徽也表示，希望放寬申請外籍看護的年齡與疾病限制，是因為台灣目前需求大幅提升，她認為，專家學者關注的逃逸移工、缺工等問題，是移工政策不足與管理缺失導致，不宜倒果為因。

王安邦最後回應指出，外籍看護工是有限資源，若沒有標準審核，會有弱勢團體相殘等問題，勞動部與衛福部去年10月起因應巴氏量表不足，推動多元免評，預計今年9月進行檢討，他們認為內容都可以檢討，但只用80歲年齡作為劃分標準，恐會有不足。

祝健芳指出，本國照服員從105年的1萬多人，現已成長至6萬多人，國內也有非常多學校成立長照相關科系，若貿然將移工納入長照體系，可能會催毀努力多年的長照2.0成果，茲事體大；考量照顧長輩的口語表達重要性，衛福部也在考慮引進能夠了解語言溝通技巧的中階移工，進入居家、社區場域工作。

祝健芳強調，最好的長照政策正是不使用長照服務，如何讓長輩健康老化，不完全依賴一對一移工照顧，以及相關申請如何放寬、簡化，衛福部會朝向這方面努力。

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