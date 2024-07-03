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美中的「鎢」 問題！輝達、台積電皆需要它

2024/07/03 15:11

南韓江原道一處礦井中的鎢。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕鎢的硬度幾乎與鑽石一樣，具有高能量密度，因此，鎢也成為武器、電動車電池、半導體等重要材料，就連台積電、輝達都使用這種金屬，但根據研究顯示，美國在未來12-18個月內，將從鎢淨賣家轉變為買家，意味著未來美國的供應必須來自海外，而中國擁有8成鎢供應鏈主導權，加拿大礦產阿爾蒙蒂執行表布萊克指出，雖然拜登政府提高鎢進口關稅，但「我預計不會出現任何關於鎢劍拔弩張的威脅。」

CNBC報導，儘管拜登政府在5月提高了鎢進口關稅，但中國上週末並未將這種金屬，納入加強對國內稀土生產監管的新規定中，因為中國不希望將美中緊張局勢升級，且中國商務部發言人何亞東呼籲美國取消額外關稅。

阿爾蒙蒂執行長劉易斯·布萊克（Lewis Black）表示， 鎢一直是一種外交金屬，他指出，提高關稅是1種警告，因為拜登只對中國出口的25種戰略金屬中的3種，加徵關稅，且中國也沒有進行報復，因此，「我預計不會出現任何關於鎢劍拔弩張的威脅。」

不過，金屬諮詢公司Independent Supply Business Partner 的創始人 Michael Dornhofer 表示，我們在美國和歐洲看到，他們要求供應商提供不受中國影響的供應鏈。

對鎢需求增加和供應有限的預期，已將價格推至多年高位，儘管過去幾週價格有所回落。

多恩霍夫在5月底受訪時表示，他也看到中國買家增加了鎢採購量，他指出，自今年年初以來，他們不僅要求西方精礦，而且還大量購買，支付的價格甚至高於西方公司願意支付的價格。

早在1月份，美國研究公司Macro Ops 就表示，我們正在接近鎢供應的拐點，美國將很快耗盡庫存的鎢，並在未來12-18個月內從淨賣家轉變為買家。

美國商務部工業與安全局沒有立即回應 CNBC 就此事發表評論的請求。

Macro Ops 投資研究主管 Brandon Beylo 在一封電子郵件中告訴 CNBC，美國只有6家公司有能力生產鎢，他補充說，美國自2015年以來就不再在國內生產鎢，這意味著未來美國的供應必須來自海外。

阿格斯（Argus）表示，儘管隨著礦場老化，當地生產成本正在上升，但中國在

鎢供應鏈中佔據80%以上的主導地位，並指出中國從韓國、中非和緬甸進口鎢。

Argus 諮詢和分析負責人Mark Seddon日前在網路研討會上表示，「這為中國以外的計畫提供了機會」。

鎢供應鏈中的其他非中國公司正在前往韓國，根據當地新聞報道，今年 2 月，華倫巴菲特旗下 IMC 集團的子公司 IMC Endmill 與大邱市政府簽署了1項協議，投資 1300億韓元（9360萬美元）建設鎢粉製造廠。

IMC 集團沒有立即回應 CNBC 的置評請求。

另阿爾蒙蒂將花費至少7500萬美元在今年晚些時候重新開放韓國的1座鎢礦。

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