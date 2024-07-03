經部赴美參加SelectUSA 台灣奪1金1銀1銅全球最佳

台灣隊參加SelectUSA Tech傳捷報，經濟部中企署指出，台灣新創勇奪1金1銀1銅，是全球最佳成績。（中企署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部日前率領台灣新創團赴美參加「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），台灣隊總共收下1金1銀1銅，是全球最佳成績。

由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」，今年6月23日至26日在馬里蘭州舉行。

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經濟部中小企業及新創署指出，今年是選擇美國投資高峰會的十週年，其中SelectUSA Tech Program新創競賽吸引來自全球37個國家、超過260家新創共襄盛舉，領域涵蓋健康科技、軟體與資通訊、潔淨科技及開放科技等4大領域8個分組。

中企署指出，這次台灣共有9家新創入圍，共有3家獲選全球各領域TOP 3，是全球最佳成績，分別是健康科技領域由安德斯醫學科技拔得頭籌、昱名生物科技榮獲第3名；「開放科技」領域由恰口科研榮獲第2名。

中企署表示，美東與華府地區是醫療生技、資安等新創重要基地，因此中企署也首次在SelectUSA峰會期間舉辦「台灣新創之夜」，邀請美國在台協會（AIT）、各州政府代表、全球台灣研究中心（GTI）、北美洲台商商會聯合總會等超過120名產學研與投資人參與，19家台灣新創團隊現場與其交流互動。

中企署續指，矽谷是全球科技新創的重鎮，擁有全美超過40%的新創投資，因此台灣新創代表團在美東SelectUSA峰會後前往美西矽谷，舉辦一系列新創論壇與投資鏈結交流活動。

經濟部長郭智輝出席台灣新創論壇時，肯定台灣新創優異表現，也勉勵台灣年輕創業家持續積極創新、拓展國際市場商機，期許新創把握AI時代的先機，讓台灣在全球科技領域發光發熱。

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