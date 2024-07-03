股匯不同調！新台幣下探32.695元，創8年新低（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾放鴿激勵美股收紅，帶動台股今日大漲逾200點，惟日圓、人民幣貶勢不止，亞洲資金外逃，新台幣兌美元匯率今早下探32.695元，創逾8年新低，股匯表現不同調。中午暫時收在32.658元、貶值3.1分，台北外匯經紀公司爆出12.1億美元近期大量。

美國昨日公布5月職位空缺上升，遠超過市場預期，顯示美國就業市場依然穩定，不過鮑爾昨日談話表示對近期通膨趨緩表示滿意，鮑爾強調需要更多有利消息才有足夠信心開始降息，市場解讀鮑爾談話偏鴿，提振降息希望，美四大指數同步收高，美元指數也略為回檔。

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台幣一早反應美元拉回，以32.58元、升值4.7分開出，隨台股開高一度升抵32.575元。惟亞幣續貶，拖累台幣表現，10點過後升轉貶，一路下探至32.695元，創下2016年5月25日以來8年新低。

觀察日圓匯率雖然隨美元拉回，貶勢略有收斂，但是仍然在38年低點徘徊，人民幣幾乎天天改寫波段新低，今日人民幣在岸價已來到7.274兑1美元，離岸價貶破7.3，最低觸及7.3112兑1美元，再度逼近距離去年11月中低點7.3498與7.3682。

匯銀主管表示，目前影響亞幣走勢除聯準會動向外，還有歐美總統大選等政治因素干擾，在美元支撐強勁下，亞幣皆難有表現。

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