時薪僅72元、強制加班...中國車業又爆壓榨員工 「薪」酸內幕曝光

中國奇瑞汽車被員工爆料壓榨。（圖擷取自奇瑞汽車官網）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國科技業「996」加班工作制度風氣，已吹到汽車圈。繼中國電動車電池巨頭寧德時代施行「896」工作制度挨罵後，中媒報導，奇瑞汽車也被員工爆料，不僅實施「896」制度，每週加班至少20小時且沒有加班費，整月工時超過300小時，月薪最後只領到4800元人民幣（約新台幣2.1萬元），換算下來，時薪僅人民幣16元（約新台幣72元）。

所謂的「896」工作制度，是指上午8點上班，晚上9點下班，一週工作6天。

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綜合《界面新聞》、《北京商報》、《鳳凰網》等中媒報導，奇瑞內部存在強制加班行為，每週加班時常約需大於20小時，且沒有加班費，僅補貼人民幣10元（約新台幣45元）餐費，且有的部門甚至要求週六99%的出勤率。

每週奇瑞還會進行加班排名，沒有達到要求的就會依照加班時長進行末位淘汰。另外奇瑞針對加班調休申請也有嚴格限制，一些部門甚至禁止請假、調休。

1名員工透露，他5月正常上班174小時，加班120小時，總工作時長約300小時，但是最終僅拿到人民幣4800元（新台幣2.1萬）的薪資，換算下來，時薪僅人民幣16元。

而奇瑞為了掩蓋加班證據，將員工的上班打卡歷史紀錄關閉，統一顯示默認打卡時間上午8點30分至下午5點。

據悉，去年3月，奇瑞汽車工程技術研發總院院長高新華曾發布內部郵件，通知所有的員工要以奮鬥者為本，表示：「週六是奮鬥者的工作日。」該郵件引發熱議，被網友認為「道德綁架式自我感動」。

《北京商報》指出，奇瑞對外招募廣告打著公司「沒有上下級概念」和重視員工發展，但根據中媒調查，發現該車廠上百條與之相關的訴訟官司，約有10%與勞動糾紛有關。

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