台股過熱？彭金隆看好基本面有3利多支撐

金管會主委彭金隆在立院表示，當前台股走勢仍與基本面有關，目前來看，有一定的支撐力道（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股大盤日前走跌，但今天盤中又大漲超過2百點，重新回到2萬3千點關卡；金管會主委彭金隆今天赴立院財委會備詢，立委關切，近期台股震盪，彭金隆表示，台股這波表現，主要是跟基本面有關，主要有三大支撐點，包括：「經濟成長率維持正成長」、「景氣對策燈號連續兩個月黃紅燈」及「貿易出口暢旺」。

國民黨立委林德福質詢指出，台股前景樂觀與否？彭金隆回應，金管會是證券市場主管機關，我們不做股市表現預期，但持續密切關注市場健全度等。

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彭金隆強調，當前台股走勢仍與基本面有關，以各項數據而言，仍有一定的支撐力道；這包括經濟成長率的表現、景氣對策燈號也連續兩次的黃紅燈，出口持續暢旺。

林德福詢問美國將降息，如何看待降息的進度？彭金隆回應，目前市場預期美國在9月降息，未來有二大變數包括：1是美利率政策走向、2是美國年底總統大選。至於台股是否過熱？彭金隆強調，台股看起來有基本面支撐，會密切關注交易量能。

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