第2季民間版房價指數 新竹縣市季漲6.8％為七都最大

房仲業者發布最新第二季房價指數，七大都會區則以新竹縣市季漲幅最大、約6.8%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價持續上漲，根據房仲業者發布最新第二季房價指數，全國季漲4.7%，七大都會區則以新竹縣市季漲幅最大、約6.8%。

根據最新發布「政大永慶即時房價指數」，七大都會區除台北市、台中市以外，其它五都季漲幅均超過5%。

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永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，第二季受惠於台股持續上漲產生財富效果，加上新青安加速自住族群進場，購屋需求強勁，持續推升房市交易量。

尤其一般民眾通膨預期強烈，使民眾看漲房價比率拉高，觀察七都的委售量在本季也大幅下降，屋主惜售心態強勁，在上述因素交互影響下，第二季全台、七都即時房價指數漲幅皆有擴大的現象。

第二季新竹、桃園年漲幅逾1成

進一步觀察全國、七大都會區房價指數年漲幅，全國年漲幅達9.5%，七大都會區中，桃園市、新竹縣市年漲幅均超過1成。

郭翰指出，2023年初「平均地權條例」修正案修法通過，衝擊市場買氣，讓2023第二季七都即時房價指數年漲幅皆出現明顯回落，不過從2023年下半年開始，受惠於預售屋禁止轉售不溯及既往，政策衝擊淡化，加上國內景氣復甦和新青安的助攻下，買氣明顯增溫，且延續至今年上半年，2024年第二季七都即時房價指數相比2023第二季全面提升。其中，新竹、桃園房價指數皆有逾1成以上的年增幅，其餘五都也均有近1成的漲幅。

值得一提的是，房價基期相當高的台北市，第二季即時房價指數年增幅逼近1成，顯示房價漲幅明顯。郭翰分析，第二季台北的成屋委售量有明顯萎縮現象，除了買氣暢旺讓銷售速度加快外，部分屋主也開始出現惜售狀況，促使供給量縮的情況加劇；二是新青安帶動需求強勁。

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