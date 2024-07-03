鑽美電動車補貼漏洞 摩洛哥成中企投資新目標

中企積極尋求獲取美電動車補貼管道，摩洛哥成為新的投資目標。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國通過旨在提升國內電動車產量，並削弱北京供應鏈主導地位的新補貼後，中企也開始積極應對，尋找獲取補貼的管道，在這樣的背景下，位於北非的摩洛哥成為新的投資目標，而其他與美國簽署自由貿易協定的國家，包括南韓、墨西哥也同樣迎來類似的投資。

《美聯社》報導，摩洛哥濱海城市丹吉爾（Tangiers）和大西洋沿岸的工業園區，近期收到一些中企建造新廠的計劃，這些工廠可能有資格向美國消費者提供7500美元（約新台幣24.5萬元）的補助。據統計，自從美總統拜登簽署《降低通膨法案》（IRA）以來，至少有8家中國電池製造商宣佈，在摩洛哥進行新投資。

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顧問公司伍德麥肯錫（Wood Mackenzie）資深分析師表示，透過將業務轉移到摩洛哥等美國貿易夥伴，長期主導電池供應鏈的中企正在尋找新的途徑，以應對特斯拉（Tesla）、通用汽車（General Motors）等美國車廠不斷成長的需求，並從中獲利。

自5月以來，美國和歐盟接連對中國車課徵新的進口關稅，華府也在5月敲定了稅收抵免的資格規則，限制了與美國競爭對手有關聯的公司，但也給予汽車製造商時間減少對中國的依賴。為了獲得補貼資格，汽車製造商不得從中國和其他有疑慮的外國實體購買關鍵礦物或電池零件。

摩洛哥是以農業為主的經濟體，月薪中位數為2150美元（約新台幣7萬元），而近期充斥著美國、歐洲和中國零件製造商的大型工業園區，在摩洛哥沿海的丹吉爾、蓋尼特拉（Kenitra）和傑迪代（El Jadida）等郊區如雨後春筍般湧現。

這些企業希望在當地擴大基礎建設，使摩洛哥成為汽車製造中心，以滿足不斷成長的需求，並克服旨在將中企排除在《降低通膨法案》激勵措施以外的規則。

美國經濟研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）報告指出，美國法案的規範導致中國製造商增加對摩洛哥、南韓這些與美國簽訂自由貿易協定國家的投資，藉此想避開《降低通膨法案》帶來的一些障礙。

摩洛哥正致力推動東西方汽車供應鏈在當地的發展，該國目前已擁有超過250家生產汽車、零件的公司，包括國際大廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis）和雷諾（Renault），以及許多生產座椅、引擎、避震器和車輪的中國、日本、美國和南韓廠商，該產業每年出口近140億美元（約新台幣4578億元）的汽車和零件。

隨著全球像電動車轉型，加上中國、美國和歐洲爭奪市佔，摩洛哥可能會成為令人意外的受益者。中國長年來一直在補貼供應關鍵電池礦物的公司和汽車製造商，電池公司、投資人顧問貝里（Chris Berry）表示，這些企業渴望在摩洛哥投資，以利用《降低通膨法案》獲利，這表明供應鏈要與中國製造商脫鉤，可能將需要數年甚至數十年的時間。

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