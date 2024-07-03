經濟部長稱友好國家都在關注 張善政：居民難接受一口氣塞進3家SRF廠

針對經濟部長郭智輝表示，友好國家都在關注SRF廠後續，桃園市長張善政回應，希望友好國家在台灣、桃園投資時，能夠注意2個重點，他身為市長，絕對會做最嚴格的把關。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市3家SRF固體再生燃料廠商（可寧衛、台灣立方、立疆）進駐桃園科技工業園區，地方醞釀發動抗爭，對於經濟部長郭智輝昨日指出，友好國家都在關注此事，對於國際大廠的處理，稍有不慎，將影響後面更大投資；桃園市長張善政今（3）回應，希望友好國家在台灣、桃園投資時，能夠注意環境及居民健康兩個重點，在地居民難以接受一口氣塞進3家SRF廠，他身為市長，絕對會做最嚴格的把關。

郭智輝昨日在立法院答詢立委涂權吉質詢桃園觀音3家SRF廠後續時指出，3家SRF廠已有2家將蓋好，投資了很多錢，而且是國際廠商進來，這部分包括友好的國家都有在關注，對於國際大廠的處理，稍有不慎，將影響後面更大的投資。

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張善政表示，希望我們友好國家在台灣、在桃園投資的時候，能夠注意到兩個重點，第一，不能對台灣環境造成太大衝擊，第二，雖然他們人不在台灣，仍要關心我們在地民眾的健康。

張善政強調，在距離桃園觀音市區不到兩公里的地方，一口氣擺了3家SRF廠，在地的居民非常難接受，他身為市長，有責任捍衛桃園市民、觀音居民的健康，所以他絕對會做最嚴格的把關。

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