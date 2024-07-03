馬斯克即時回覆女孩的特斯拉Bug影片 網友大讚

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國1位名為莫利（Molly）女孩發現特斯拉汽車上的觸控式螢幕有Bug（程式錯誤），近日錄製了一段影片給特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），希望馬斯克能盡快修復。想不到影片獲得了馬斯克本人親自回覆，承諾會立即修復。馬斯克即時回應小女孩之舉，讓網友大讚他十分務實和負責任，認為馬斯克依然隨時關注不同用戶的使用需要。

綜合媒體報導，莫利是特斯拉汽車繪畫功能的忠實使用者，她經常會使用特斯拉汽車上的觸控式螢幕來畫畫，但她最近畫畫時發現一個Bug，即當她畫上新的內容時，原來已經畫下的舊有內容會無緣無故消失，這讓她困擾不已。莫利在父母的幫助下錄製了一段影片，向馬斯克喊話，希望馬斯克能夠幫助修復該問題。

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莫利的影片一出，獲得許多網友轉發，也被馬斯克看到。馬斯克本人回應女孩的請求，承諾會立即修復。

馬斯克即時回應小女孩之舉，獲得許多網友稱讚，有網友表示「哇！太酷了，還有哪家汽車製造商的執行長能夠傾聽並回應實際客戶的需求！ ？」、「天哪，莫利太可愛了！謝謝馬斯克！你會讓莫莉開心的」、「有史以來最好的服務請求和最好的客戶服務回應......我的意思是，真的！怎麼會比這更好呢？ 」、「怎麼會有人討厭這個男人呢？」等。

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