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焦點股》訊舟：子公司康全獲利轉正 股價再攻高

2024/07/03 10:08

訊舟受惠子公司康全獲利轉正，股價再攻高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股訊舟（3047）今日股價開高震盪走高，開盤不久即攻上漲停37.85元，再創波段新高，截至9:48分，股價上漲2.55元，暫報37元，漲幅7.4%。

訊舟持股康全（8089）33.49%，而康全累計4-5月EPS 2.72元，累計前5月EPS順利由負轉正、為0.4元。康全今日列入處置股，到7月16日每20分鐘撮合一次。

康全5月營收4.82億元，年增63.06%，稅後盈餘0.98億元，EPS 1.67元，由虧轉盈，累計4-5月營收8.28億元，年增121%，稅後盈餘1.59億元，EPS 2.72元。而康全第一季每股虧損2.32元，換言之，4-5月獲利一舉將今年前5月營運轉虧為盈。

訊舟產品包括空氣盒子、無線網路、訊息螢幕等解決方式，主要應用在飯店、辦公室、智慧城市等，而電子販賣機通訊及付費雲端系統，已跟日本最大販賣機廠商合作，相關產品目前處在佈局階段，預期未來1-2年發酵。

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